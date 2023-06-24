Пенсіонерам в Україні нагадали про щомісячні доплати: хто і скільки може отримувати

Пенсіонерам в Україні нагадали про щомісячні доплати, які залежать від досягнення певного віку. Таких категорій отримувачів надбавок до пенсій всього три.
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Українці, які досягли віку 70 років і більше мають право отримувати доплати. Їх у 2023 році отримують пенсіонери:
При цьому крім досягнення певного віку, є ще один важливий нюанс. Це обмеження за розміром пенсії. Якщо пенсіонер отримує понад 10340 гривень, то на доплату йому не варто розраховувати.
Нагадаймо, що у березні відбулася загальна індексація, яка стосується більшої частини пенсіонерів. Виплати було збільшено на 19,7%, максимальна доплата становила 1500 гривень, а мінімальна - 100 гривень.
Загалом, під час березневої індексації, було перераховано пенсійні виплати 10,5 млн українських пенсіонерів.
Крім того, з 1 квітня в автоматичному режимі перерахували пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати. Така індексація відбувається раз на два роки для працюючих пенсіонерів.
Також в липні 2023 буде проведено індексацію на 19,7% для пенсіонерів, що пішли на відпочинок за спецзаконами. Мова йде про держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців.
Зазначимо, що за даними Пенсійного фонду, станом на квітень 2023 року, в Україні пенсії отримували 10,697 мільйона осіб. Кількість пенсіонерів за минулий рік зменшилась на 96 тисяч.
Крім того в серпні 2023 деякі категорії пенсіонерів отримають одноразові доплати до 4 тисяч гривень.
Раніше в Міністерстві соціальної політики зробили важливе оголошення для тих, хто отримує виплати від держави.