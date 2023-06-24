Пенсионерам в Украине напомнили о ежемесячных доплатах: кто и сколько может получать

Кто может рассчитывать на выплаты

Украинцы, достигшие возраста 70 лет и больше, имеют право получать доплаты. Их в 2023 году получают пенсионеры:

старше 80 лет - до 570 грн

от 75 до 80 лет - 456 грн

от 70 до 75 лет - до 300 грн

При этом кроме достижения определенного возраста есть еще один важный нюанс. Это ограничение по размеру пенсии. Если пенсионер получает более 10 340 гривен, то на доплату ему не стоит рассчитывать.

Кому уже пересчитали и еще пересчитают пенсии в 2023 году

Напомним, что в марте была проведена всеобщая индексация, которая касается большей части пенсионеров. Выплаты были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная - 100 гривен.

В целом, во время мартовской индексации, были пересчитаны пенсионные выплаты 10,5 млн украинских пенсионеров.

Кроме того, с 1 апреля в автоматическом режиме пересчитали пенсии людям, что продолжают работать. Такая индексация проходит раз в два года для работающих пенсионеров.

Также в июле 2023 года будет проведена индексация на 19,7% для пенсионеров, ушедших на отдых по спецзаконам. Речь идет о госслужащих, работниках органов местного самоуправления, народных депутатах и ученых.

Отметим, что по данным Пенсионного фонда по состоянию на апрель 2023 года в Украине пенсии получали 10,697 миллиона человек. Количество пенсионеров за прошлый год уменьшилось на 96 тысяч.