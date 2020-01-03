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Пенсіонерам в Україні готують дуже неприємний сюрприз: у чому суть

STYLERЖиття    03.01.2020 - 16:22
Пенсіонерам в Україні готують дуже неприємний сюрприз: у чому суть
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонерам в Україні готують чергове посилення вимог

Пенсії в Україні у 2020 році почнуть частково нараховуватися в рамках чергової пенсійної реформи. Українцям готують неприємний сюрприз у вигляді підвищення пенсійного віку, крім того жителів країни поступово переводитимуть на накопичувальну систему. До чого варто готуватися українцям вже навесні цього року - в матеріалі Styler.

Народній депутат і голова Комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла, що вже з 2023-го або 2025-го року в Україні буде плавно підвищуватися пенсійний вік. Орієнтовно, буде додаватися один місяць на рік.

Такі заходи потрібні для того, щоб стимулювати українців працювати довше, аби заробити собі на більш високу пенсію.

Крім того, Третьякова анонсувала, що вже в березні 2020 року буде запущена так звана "друга пенсія".

Суть програми полягає в тому, що кожен працюючий українець повинен буде поповнювати особовий рахунок. І при цьому накопичення до пенсії буде обов'язковою умовою.

"Буде фактично обов'язкове накопичення до пенсії, коли людина відкладає на пенсію стільки, скільки хоче вона, може бути і 0%, а роботодавець за свій рахунок докладає за формулою "скільки людина відкладає +1% від зарплати", - заявила Третьякова.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти пенсійна реформа по збільшенню пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років. Її запустили в 2011 році - кожен рік вік для виходу на пенсію жінок збільшувався на півроку. У 2021 році жінки будуть виходити на пенсію в 60 років.

Крім того, з 2018 року почала працювати реформа по збільшенню обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію в 60, 63 і 65 років. Закінчиться ця реформа в 2028 році. У Мінсоцполітики вже порахували, що до цього часу в Україні половина людей пенсійного віку не зможуть оформити виплати вчасно.

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