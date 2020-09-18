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Пенсіонерам придумали солідні надбавки: кому і скільки доплатять

П'ятниця 18 вересня 2020 08:22
Пенсіонерам придумали солідні надбавки: кому і скільки доплатять
Пенсії в Україні (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українським пенсіонерам почнуть щомісяця доплачувати кілька сотень гривень

Українським пенсіонерам призначили нові доплати до щомісячних пенсійних виплат. Так, якщо з весни 2020-го українці старше 80 років почали отримувати по 500 гривень, то тепер така пільга торкнеться і вікової категорії 75+.

Про те, з якого числа почнуть доплачувати за вік, і кому ще підвищать пенсії в наступному році - розповіли в пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Так, з 1 липня пенсіонери старше 75 років будуть отримувати щомісяця додаткові 400 грн. Але це не торкнеться тих, чиї пенсії вище середньої зарплати по країні (на липень 2020 - 11804 грн).

Також будуть підвищені пенсійні гарантії особам зі страховим стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків з 1 712 грн до 2 500 гривень.

Пенсіонери старше 80 років у 2021 році продовжать отримувати щомісячні доплати в розмірі 500 гривень.

"З 2022 року збільшення компенсаційних виплат пенсіонерам, яким виповнилося 75 років і старше 80 років і більше на показник індексації пенсій, що дозволить запобігти подальшому збільшенню різниці в розмірах пенсій", - додали в Мінсоцполітики.

Датою чергової індексації пенсій названа 1 березня 2021 року.

Раніше ми писали, які ще доплати чекають на українських пенсіонерів в 2021 році.

Також повідомлялося, що деякі пенсіонери в Україні можуть отримати 10 пенсій за раз.

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