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Пенсіонерів чекає неприємний сюрприз з індексацією: хто залишиться ні з чим

STYLERЖиття    20.04.2020 - 13:42
Пенсіонерів чекає неприємний сюрприз з індексацією: хто залишиться ні з чим
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсія в Україні буде підвищена після весняної індексації, але не для всіх

Пенсії в Україні будуть підвищені в результаті автоматичної індексації у травні, але деякі категорії українців можуть залишитися без доплат. Кому не підвищать пенсію цієї весни - у матеріалі Styler.

Так, в результаті індексації у травні 2020 надбавку отримають 10,2 мільйона українських пенсіонерів із загального числа одержувачів виплат (11,4 мільйона). При цьому середній розмір доплат становитиме 260 гривень. Мінімальна виплата по стажу буде підвищена в кінці весни до 2100 гривень.

При цьому на 11% буде підвищено розрахунковий розмір пенсії - ту що заробили - а не ту, яку за фактом отримує людина. І якщо завдяки додатковим прибавкам до пенсії фактичні виплати вже на 11% вище, то індексація на остаточну суму впливу не матиме.

Для яких категорій індексація в травні не вплине на розмір пенсії:

  • пенсіонерів, у кого фактичний розмір пенсії вище, ніж розрахунковий;
  • якщо пенсію отримують за "спеціальними" умовами.

Відзначимо, що раніше індексацію планували провести в березні, пізніше перерахунок пенсій перенесли на вересень, а потім - на травень.

Раніше ми писали, хто не зможе отримати "карантинну тисячу" з тієї чи іншої причини.

Також ми повідомляли, які доплати чекають на українців вже в травні.

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