Жителям Киева добавят новый коммунальный тариф: фото квитанции

Коммунальные платежи в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Квитанции с новым коммунальным платежом жители Киева получат уже в апреле

Новый вид тарифов появится у жителей Киева уже в платежках, полученных в апреле. Начисления коснутся обслуживания домовых счетчиков тепла и горячей воды. Как будет выглядеть квитанция, и сколько придется доплатить - в материале Styler.

Такая графа будет появляться не ежемесячно, а ежеквартально - то есть один раз в три месяца. В апреле нужно будет заплатить за первый квартал 2020 года.

За обслуживание счетчиков отопления и горячей воды каждый раз придется доплачивать около 30 гривен. Причем для каждого дома плата будет отдельной - все зависит от количества квартир и установленных в них приборов учета.

Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА. Начисления ввели для более 9600 домов Киева. При этом нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

Приблизительно так будет выглядеть бумажная квитанция.

Фото бумажной квитанции за коммуналку

Некоторые киевляне уже получили электронные квитанции с новым платежем.

Скрин электронной квитанции за обслуживание счетчиков тепла

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