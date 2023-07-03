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Пенсіонерам доведеться проходити спеціальну перевірку, щоб отримувати виплати: що відомо про зміни

Деяким пенсіонерам доведеться проходити фізичну ідентифікацію (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Українським пенсіонерам, які перебувають за кордоном, щоб не втратити соцвиплати, потрібно буде щорічно проходити процедуру фізичної ідентифікації.

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих категорій у Telegram.

Що треба знати про нововведення

Зміни стосуватимуться українських пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Виплата пенсії їм здійснюватиметься на поточні рахунки, відкриті в українських банках.

Щороку до 31 грудня цим особам потрібно буде проходити фізичну ідентифікацію.

Таку перевірку можна буде пройти наступним чином:

  • через "Дія Підпис" в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду

  • або підтвердження місця проживання представниками консульства, у країні де перебуває пенсіонер.

Відповідні зніми нещодавно підтримав Уряд.

Які ще зміни чекають на пенсіонерів

Уряд також підтримав комплексну законодавчу ініціативу виплати пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Важливо, що громадяни із тимчасово окупованих територій зможуть отримувати українські пенсії за умови, що вони не отримують пенсій від РФ.

Оскільки обмін інформацією між Україною та Росіє неможливий, то пропонується запровадити декларативний принцип.

Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від РФ.

Зазначимо, що тисячі українських пенсіонерів були змушені виїхати за кордон через російську агресію. За даними ООН понад 8,5 млн українців стали біженцями. З них 5,14 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в західноєвропейських країнах.

Раніше ми розповідали про те, хто з пенсіонерів зможе отримати надбавку у липні.

Читайте також про те, як можна розрахувати розмір своєї пенсії.

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