Перерахунок пенсій у липні 2023 року: хто з пенсіонерів зможе отримати відчутну надбавку

Пенсії в липні зміняться у багатьох пенсіонерів, оскільки цього місяця заплановано третій перерахунок виплат - індексація. Цей перерахунок торкнеться державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців.

Кому і на скільки підвищать пенсії у 2023 році – читайте у матеріалі Styler.

На скільки підвищать пенсії

З 1 липня 2023 року на 19,7% підвищать пенсії відповідно до запланованої індексації відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата", "Про наукову та науково-технічну діяльність ".

Індексацію у розмірі 19,7% буде застосовано до суми тих виплат, яку отримували пенсіонери до 1 липня 2023 року. Перерахунок зроблять автоматично й розмір доплати буде індивідуальним – від 100 гривень до 1000 гривень.

У кого пенсії збільшаться

Індексацію та підвищення пенсійних виплат заплановано всім, хто вийшов на заслужений відпочинок за спецзаконами.

А саме:

Державні службовці

Працівники місцевого самоврядування

Народні депутати

Науковці

А що з рештою пенсій в Україні

Загальну індексацію пенсій на 19,7% в Україні було здійснено у березні 2023 року. Вона торкнулася пенсіонерів, які отримували виплати згідно із Законом України про громадське державне пенсійне страхування.

Також були проіндексовані пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, людям, звільненим із військової служби, збільшено розміри мінімальної пенсії за інвалідністю військовослужбовцям.

Крім того, збільшили розміри мінімальної пенсії для різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж.

Розміри доплат були встановлені індивідуально, і мінімально вони становили 100 гривень, максимально – 1500 гривень.