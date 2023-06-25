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Пенсійний калькулятор в Україні: як дізнатися розмір пенсії вже зараз

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Україна, Неділя 25 червня 2023 10:07
Пенсійний калькулятор в Україні: як дізнатися розмір пенсії вже зараз Фото: Пенсійний калькулятор в Україні дозволяє розрахувати розмір пенсії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний калькулятор в Україні дозволяє громадянам розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Цей онлайн-інструмент використовується для оцінки пенсії, враховуючи різні фактори, такі як страховий стаж, заробітна плата та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на веб-портал ПФУ.

Щоб скористатися сервісом, необхідно зробити наступні кроки:

  • Зареєструватись на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
  • Обрати алгоритм розрахунку пенсії - як за введеними даними, так і враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку.
  • Актуалізувати дані щодо трудової діяльності - доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку.
  • Виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати".
  • Переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Їх можна переглянути у будь-який час.

Пенсійний калькулятор в Україні: як дізнатися розмір пенсії вже зараз

Страховий стаж під час війни

Нагадаємо, в Україні під час війни знизилися зарплати. Водночас законом передбачена можливість виключати із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці із невигідним заробітком (низькими коефіцієнтами).

Минулого року пенсійний закон було доповнено нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можливо виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.

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