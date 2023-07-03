Пенсионерам придется проходить специальную проверку, чтобы получать выплаты: что известно об изменениях

Украинским пенсионерам, которые находятся за границей, чтобы не потерять соцвыплаты, нужно будет ежегодно проходить процедуру физической идентификации.
Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных категорий в Telegram.
Изменения будут касаться украинских пенсионеров, которые находятся за границей. Выплата пенсии им будет осуществляться на текущие счета, открытые в украинских банках.
Каждый год до 31 декабря этим лицам нужно будет проходить физическую идентификацию.
Такую проверку можно будет пройти следующим образом:
через "Дія Підпис" в личном кабинете на портале Пенсионного фонда
или подтверждение места жительства представителями консульства, в стране, где находится пенсионер.
Соответствующие изменения недавно поддержало Правительство.
Правительство также поддержало комплексную законодательную инициативу выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях.
Важно, что граждане с временно оккупированных территорий смогут получать украинские пенсии при условии, что они не получают пенсий от РФ.
Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией невозможен, то предлагается ввести декларативный принцип.
Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от РФ.
Отметим, что тысячи украинских пенсионеров были вынуждены уехать за границу из-за российской агрессии. По данным ООН более 8,5 млн украинцев стали беженцами. Из них 5,14 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в западноевропейских странах.
Ранее мы рассказывали о том, кто из пенсионеров сможет получить прибавку в июле.
Читайте также, как можно рассчитать размер своей пенсии.