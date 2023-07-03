Пенсионерам придется проходить специальную проверку, чтобы получать выплаты: что известно об изменениях

Что нужно знать о нововведениях

Изменения будут касаться украинских пенсионеров, которые находятся за границей. Выплата пенсии им будет осуществляться на текущие счета, открытые в украинских банках.

Каждый год до 31 декабря этим лицам нужно будет проходить физическую идентификацию.

Такую проверку можно будет пройти следующим образом:

через "Дія Підпис" в личном кабинете на портале Пенсионного фонда

или подтверждение места жительства представителями консульства, в стране, где находится пенсионер.

Соответствующие изменения недавно поддержало Правительство.

Какие еще изменения ждут пенсионеров

Правительство также поддержало комплексную законодательную инициативу выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях.

Важно, что граждане с временно оккупированных территорий смогут получать украинские пенсии при условии, что они не получают пенсий от РФ.

Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией невозможен, то предлагается ввести декларативный принцип.

Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от РФ.

Отметим, что тысячи украинских пенсионеров были вынуждены уехать за границу из-за российской агрессии. По данным ООН более 8,5 млн украинцев стали беженцами. Из них 5,14 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в западноевропейских странах.