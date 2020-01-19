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Пенсии в Украине: как рассчитать точную сумму по новым правилам

STYLERЖизнь    19.01.2020 - 09:49
Пенсии в Украине: как рассчитать точную сумму по новым правилам
Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут рассчитываться от средней заработной платы

Размер пенсии в Украине зависит от показателя средней заработной платы. Пенсионный фонд Украины утвердил этот коэффициент. Также в ПФУ рассказали, как теперь будет рассчитываться сумма пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Средний размер заработной платы за ноябрь 2019 года составил 9476 грн 84 копейки. Этот показатель учитывают для исчисления пенсии. В формуле расчета пенсии, в соответствии со ст. 40 Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

Формула расчета пенсии:

П = ЗП * КЗ * КС

  • П - размер пенсии;
  • ЗП - заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)
  • КЗ - коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)
  • КС - коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год увеличивается на 1%).

При этом количество лет страхового стажа и размер официальной зарплаты определяются индивидуально для каждого получателя выплат, показатель средней заработной платы - Пенсионным фондом. Чем выше этот показатель, тем большую пенсию получат пенсионеры.

Напомним, ранее стало известно, как Украина будет платить пенсии на Донбассе и в Крыму.

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