Пенсії в Україні: як розрахувати точну суму за новими правилами

Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть розраховуватися від середньої заробітної плати

Розмір пенсії в Україні залежить від показника середньої заробітної плати. Пенсійний фонд України затвердив цей коефіцієнт. Також в ПФУ розповіли, як тепер буде розраховуватися сума пенсії. Про це повідомили в прес-службі ПФУ.

Середній розмір заробітної плати за листопад 2019 року склав 9476 грн 84 копійки. Цей показник враховують для обчислення пенсії. У формулі розрахунку пенсії, відповідно до ст. 40 Закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", враховується як співвідношення власної зарплати до середньої за кожний розрахунковий місяць, так і середня зарплата по країні за три роки.

Формула розрахунку пенсії:

П = ЗП * КЗ * КС

П - розмір пенсії;

ЗП - заробітна плата (середня зарплата за три роки до виходу на пенсію)

КЗ - коефіцієнт заробітної плати (співвідношення своєї зарплати до середньої по країні)

КС - коефіцієнт страхового стажу (кожен пророблений рік збільшується на 1%)

При цьому кількість років страхового стажу та розмір офіційної зарплати визначаються індивідуально для кожного отримувача виплат, показник середньої заробітної плати - Пенсійним фондом. Чим вище цей показник, тим більшу пенсію отримають пенсіонери.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Україна буде платити пенсії на Донбасі та в Криму.