Пенсии в Украине снова поднимут: кому в августе дадут повышенные выплаты

21 июля Кабинет министров Украины утвердил изменения в постановление о пенсиях №127 от 22 февраля 2021 года. Согласно этим изменениям, пенсионеры с инвалидностью I группы начнут получать больше – 2200 гривен.

Если пенсия у таких украинцев вместе с надбавками, повышениями, материальной помощью, дополнительными выплатами, индексациями и компенсациями не будет дотягивать до этой суммы, то будет производиться доплата, чтобы пенсионеры получали на руки не менее, чем было установлено Кабинетом министров.

Стоит отметить, что пенсионеры с инвалидностью I группы с 1 июля 2021 года стали получать больше – 1854 гривны. Было установлено, что пенсионеры таких категорий должны получать сумму не меньше суммы минимального прожиточного минимума. Таким образом, пенсионеры с инвалидностью I группы получат доплату в размере 346 гривен (19%).

Также в разъяснении указывается, что повышение коснется украинцев, которым пенсии по инвалидности были назначены:

В связи с общим заболеванием

В результате увечья, не связанного с работой

Инвалидность с детства

Такая же сумма (2200 гривен) будет выплачиваться гражданам, у которых есть необходимый стаж для начисления пенсии: для женщин 30 лет, для мужчин – 35 лет.