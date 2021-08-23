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Пенсии в Украине снова поднимут: кому в августе дадут повышенные выплаты

Автор: Анна Шиканова

В августе несколько категорий пенсионеров получат увеличенные выплаты. В эту группу входят пенсионеры с инвалидностью I группы.

Об этом говорится в документе Кабинета министров Украины.

21 июля Кабинет министров Украины утвердил изменения в постановление о пенсиях №127 от 22 февраля 2021 года. Согласно этим изменениям, пенсионеры с инвалидностью I группы начнут получать больше – 2200 гривен.

Если пенсия у таких украинцев вместе с надбавками, повышениями, материальной помощью, дополнительными выплатами, индексациями и компенсациями не будет дотягивать до этой суммы, то будет производиться доплата, чтобы пенсионеры получали на руки не менее, чем было установлено Кабинетом министров.

Стоит отметить, что пенсионеры с инвалидностью I группы с 1 июля 2021 года стали получать больше – 1854 гривны. Было установлено, что пенсионеры таких категорий должны получать сумму не меньше суммы минимального прожиточного минимума. Таким образом, пенсионеры с инвалидностью I группы получат доплату в размере 346 гривен (19%).

Также в разъяснении указывается, что повышение коснется украинцев, которым пенсии по инвалидности были назначены:

  • В связи с общим заболеванием
  • В результате увечья, не связанного с работой
  • Инвалидность с детства

Такая же сумма (2200 гривен) будет выплачиваться гражданам, у которых есть необходимый стаж для начисления пенсии: для женщин 30 лет, для мужчин – 35 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно украинцам для получения высокой пенсии.

А также рассказывали о том, что в ПФУ сделали важное заявление о пенсиях на карточку с 1 сентября.

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