Пенсії в Україні знову піднімуть: кому в серпні дадуть підвищені виплати

21 липня Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови про пенсії №127 від 22 лютого 2021 року. Згідно з цими змінами, пенсіонери з інвалідністю I групи почнуть отримувати більше - 2200 гривень.

Якщо пенсія у таких українців разом з надбавками, підвищеннями, матеріальною допомогою, додатковими виплатами, індексаціями та компенсаціями не буде дотягувати до цієї суми, то буде проводитися доплата, щоб пенсіонери отримували на руки не менше, ніж було встановлено Кабінетом Міністрів.

Варто відзначити, що пенсіонери з інвалідністю I групи з 1 липня 2021 року стали отримувати більше – 1854 гривні. Було встановлено, що пенсіонери таких категорій повинні отримувати суму не менше суми мінімального прожиткового мінімуму. Таким чином, пенсіонери з інвалідністю I групи отримають доплату в розмірі 346 гривень (19%).

Також в роз'ясненні вказується, що підвищення торкнеться українців, яким пенсії по інвалідності були призначені:

У зв'язку із загальним захворюванням

В результаті каліцтва, не пов'язаного з роботою

Інвалідність з дитинства

Така ж сума (2200 гривень) буде виплачуватися громадянам, у яких є необхідний стаж для нарахування пенсії: для жінок 30 років, для чоловіків – 35 років.