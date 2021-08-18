Пенсии на карточку с 1 сентября: в ПФУ сделали важное заявление

Пенсии в Украине с 1 сентября будут выплачиваться, как на карточку, так и доставляться наличными сотрудниками "Укрпочты" или же получаться в почтовых отделениях. В Пенсионном фонде заверили, что принудительного перехода "на карточки" не будет.

"В последнее время распространяются необоснованные сообщения относительно массового перевода с 1 сентября 2021 года получателей пенсий на обслуживание в банки", - отметили в фонде и заверили, что эта информация не соответствует действительности.

Пенсии украинцы смогут получать, как и прежде, такими способами:

Через учреждения банков, то есть "на карточку"

По месту жительства с доставкой сотрудниками "Укрпочты"

В почтовом отделении "Укрпочты"

На данный момент уполномоченными на выплату пенсий являются 44 банка. Со списком финансовых учреждений можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы перейти на тот или иной способ выплаты, пенсионеру нужно написать соответствующее заявление.

А пенсию на дом могут получать все желающие, вне зависимости от возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе.