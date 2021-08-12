ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пенсії в Україні знову перерахують: кому і на скільки піднімуть виплати

Новость на русском →
Четвер 12 серпня 2021 07:53
Пенсії в Україні знову перерахують: кому і на скільки піднімуть виплати Фото: в Україні збільшиться пенсія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні до кінця 2021 року планується ще кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Окрім того, доплати отримає ще одна категорія пенсіонерів.

Про це повідомили в Пенсійному фонді Україні.

Так, з 1 жовтня 2021 року пенсіонери у віці старші за 75 років отримають доплати. Також людям від 75 до 80 років доплатять по 400 гривень.

Окрім того, мінімальний рівень їхньої пенсій буде встановлено на рівні 2500 гривень. Однак, виплати піднімуть тим людям, у яких є достатній страховий стаж — 30 і 35 років для жінок та чоловіків відповідно.

Як відомо, на 1 грудня заплановано підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1854 гривень до 1934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.

Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6000 до 6500 гривень. Відповідно зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень.

Пенсії в Україні знову перерахують: кому і на скільки піднімуть виплати

Фото: в Україні перерахують пенсії (facebook.com/pfu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що українці можуть залишитися без пенсій.

Також, як зміняться пенсії в Україні до кінця року. Назвали дати та розміри підвищення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії
LITE
Свято 12 серпня: що не можна робити, а що потрібно зробити в цей день обов'язково
Свято 12 серпня: що не можна робити, а що потрібно зробити в цей день обов'язково