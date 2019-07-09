Пенсии в Украине: названы суммы выплат для ветеранов АТО и чернобыльцев

С 1 июля в Украине повысили размеры пенсионных выплат для нескольких категорий пенсионеров. В первую очередь, пенсию в размере 2 000 гривен будут получать те, кто имеет большой стаж работы (30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин), но из-за низких заработных плат получал минимальную пенсию. Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, что это повышение – не разовая акция, а норма, которая закреплена Правительством законодательно.

"Это уже 5 повышение! Ничего отменять не нужно. Это системный шаг", - объяснил премьер-министр.

Кроме того, с 1 июля вырастут пенсии еще у двух категорий украинских граждан. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС получали до настоящего времени от 3 800 до 5 500 гривен, а с 1 июля пенсии для этой категории составят 5 800 -10 500 гривен.

Также существенную прибавку получат категории участников АТО и ООС, которые получили инвалидность в результате боевых действий. Ранее их пенсии составляли 3 500-4 400 гривен, а с 1 июля они начнут получать 5 600 -10 100 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько с 1 июля будут получать пенсионеры, которые получали минимальную пенсию.

А также рассказывали о том, что изменятся способы доставки пенсий пенсионерам, которые не могут посетить отделение почты или банка.