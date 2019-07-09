Пенсії в Україні: названі суми виплат для ветеранів АТО і чорнобильців

З 1 липня в Україні підвищено розміри пенсійних виплат для декількох категорій пенсіонерів. В першу чергу, пенсію в розмірі 2 000 гривень будуть отримувати ті, хто має великий стаж роботи (30 років для жінок і 35 років – для чоловіків), але через низькі заробітні плати отримував мінімальну пенсію. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, що це підвищення – не разова акція, а норма, яка закріплена Урядом законодавчо.

"Це вже 5 підвищення! Нічого відміняти не потрібно. Це системний крок", - пояснив прем'єр-міністр.

Крім того, з 1 липня зростуть пенсії ще у двох категорій українських громадян. Ліквідатори аварії на ЧАЕС одержували до теперішнього часу від 3 800 до 5 500 гривень, а з 1 липня пенсії для цієї категорії становитимуть 5 800 -10 500 гривень.

Також істотну надбавку отримають категорії учасників АТО і ООС, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Раніше їх пенсії становили 3 500 - 4 400 гривень, а з 1 липня вони почнуть отримувати 5 600 -10 100 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, скільки з 1 липня будуть отримувати пенсіонери, які отримували мінімальну пенсію.

А також розповідали про те, що зміняться способи доставки пенсій пенсіонерам, які не можуть відвідати відділення пошти або банку.