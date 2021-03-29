Пенсии в Украине могут резко вырасти: названы условия

Пенсии в Украине могут вырасти до семи тысяч гривен ежемесячно. Такое может произойти при внедрении смешанной пенсионной системы, по которой часть денег будет накапливаться на протяжении трудовой деятельности человека.

По словам чиновника, если бы в Украине ввели "второй уровень" и навели порядок в солидарной системе, пенсионеры могли бы получать достойное пожизненное содержание после выхода на отдых.

"При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников - солидарного и накопительного уровней - 7 тысяч гривен. Это средняя выплата", - заявила Лазебная.

В министерстве посчитали, что если бы человек в накопительной системе откладывал ежемесячно во время трудовой деятельности, то потом в течение 15 лет после выхода на пенсию мог бы получать стабильный доход.

"В накопительной системе у человека 35 лет, если бы он откладывал по 600 гривен, было бы полмиллиона гривен на счету, и это давало бы возможность получать выплаты в течение 15 лет в среднем по 3200 гривен. Добавить среднюю пенсию из солидарной системы - 3500 гривен - выходит около 7000. Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) - это реальный уровень", - заявила она.