Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты: кому и сколько добавят

Для части пенсионеров в Украине будет произведен перерасчет выплат с 1 апреля 2021 года. Речь идет о тех, кто продолжил работать после выхода на отдых, но прибавку получат не все. Кому и сколько добавят - читайте ниже в материале.

Об этом говорится в законе Украины об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Согласно закону, перерасчет проведут тем пенсионерам, кому выплаты были назначены или же пересчитаны два года назад (до 1 апреля 2019-го). При этом размер прибавки будет зависеть от расчетной выплаты, чем она выше - тем больше добавят.

Таким образом пенсии пересчитают таким категориям работающих пенсионеров:

Кто после выхода на пенсию получил не менее 24 месяцев дополнительного стажа. Причем этот срок не зависит от перерывов на работе.

Примерный размер прибавки - 2% от расчетного размера пенсии.

Если же зарплата работающих на пенсии уменьшилась, они имеют право учитывать средний заработок за предыдущий период.

По данным Госстата, на сегодня в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров. Из них пошли на отдых в течение двух последних лет около 700 тысяч. Таким образом, перерасчет будет проведен примерно для 2 млн пенсионеров.

В законе уточняется, что для перерасчета обращаться никуда не надо. Его произведут автоматически.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета на наиболее выгодных условиях", - говорится в нормативном акте.