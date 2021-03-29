Пенсії в Україні можуть різко зрости: названі умови
Пенсії в Україні можуть зрости до семи тисяч гривень щомісяця. Таке може статися при впровадженні змішаної пенсійної системи, за якої частина грошей буде накопичуватися протягом трудової діяльності людини.
Про подробиці реформи розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами чиновника, якщо б в Україні ввели "другий рівень" і навели порядок у солідарній системі, пенсіонери могли б отримувати гідне довічне утримання після виходу на відпочинок.
"При нинішніх зарплатах, при мінімальній прибутковості, людина змогла б одержувати з двох джерел - солідарного і накопичувального рівнів - 7 тисяч гривень. Це середня виплата", - заявила Лазебна.
У міністерстві порахували, що якби людина в накопичувальній системі відкладала щомісяця під час трудової діяльності, то потім протягом 15 років після виходу на пенсію могла би отримувати стабільний дохід.
"У накопичувальній системі у людини 35 років, якби вона відкладала по 600 гривень, було б півмільйона гривень на рахунку, і це давало б можливість отримувати виплати протягом 15 років у середньому по 3200 гривень. Додати середню пенсію із солідарної системи - 3500 гривень - виходить близько 7000. Це, звичайно, в цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) - це реальний рівень", - заявила вона.
Раніше ми писали, що частини українських пенсіонерів перерахують виплати з 1 квітня. Стало відомо, кому і скільки додадуть.