Пенсії в Україні: кому підвищили виплати в грудні

Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсії в Україні трохи підвищили в грудні 2019 року

Пенсію в Україні у грудні 2019 року підвищили майже шести мільйонам наших громадян. Через те, що зріс прожитковий мінімум в країні, то пенсійна виплата збільшилася на 41,25 гривню. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

В середньому пенсіонери отримали надбавку від 25,56 гривні до 41.25 гривні. Так, наприклад, пенсії менше 100 грн отримали 5,61 млн чоловік.

Від 100 до 300 грн додали 145,9 тис. пенсіонерів, від 300 до 500 грн - 29,3 тис. Ще 7 тис. громадян отримали пенсію більшу на 500-700 грн. Виплати більш ніж на 700 грн підняли для 18 тис. пенсіонерів.

Відзначимо, що в грудні 2019 року мінімальна пенсія зросла з 1564 до 1638 грн.

Як ми раніше писали, пенсии в Україні у 2020 році зростуть у два рази, якщо депутати Верховної Ради приймуть новий законопроект. Мова йде про збільшення мінімальної ставки пенсії, яка виплачується по досягненні пенсійного віку.

Законопроект № 2575 зареєстрований у Раді 12 грудня 2019 року. Він передбачає внесення змін до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".