Пенсии в Украине: как изменятся выплаты украинцам после индексации

Индексация пенсий в Украине была запланирована на март 2020 года, но в правительстве решили перенести сроки пересчета выплат для украинских пенсионеров. Ежегодная индексация пенсий гарантирована законом Украины "Об обязательном государственном пенсионном страховании", но в статье этого закона не предусмотрена точная дата пересчета.

Как анонсировала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, индексация пенсий перенесена на сентябрь, хотя в предыдущие годы пересчет осуществлялся в марте.

"В этом году правительство также проведет индексацию пенсий, и их размер вырастет. Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь", - сообщила Соколовская и отметила, что ожидается существенное повышение пенсионных выплат для категорий пенсионеров старше 80 лет.

Однако экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии для издания "Сегодня" сообщил, что, хотя март не указан в законе, как дата индексации, это вытекает из текста документа.

"В законе действительно не указано, когда именно должна проводиться индексация пенсий. И я считаю, что это ошибка тех, кто принимал решение о ежегодной индексации пенсий. Но в то же время в законе записано, что перерасчет должен проводиться по итогам предыдущего года. А это когда? Данные о показателях предыдущего года становятся известны только в конце января. Февраль – месяц, в течение которого правительство может провести все необходимые расчеты и принять постановление, на какую именно сумму должны повышаться пенсии. И в марте пенсии уже могут повышаться. А то, что сделало правительство, на мой взгляд, абсолютно некорректно и нарушает права наименее защищенных граждан – пенсионеров", - считает эксперт.

Кроме того, специалисты считают, что основная причина переноса индексации – отсутствие денег в бюджете на повышение выплат.

Министр социальной политики Юлия Соколовская объяснила, что после индексации средний размер пенсии вырастет на 216 гривен, а это всего на 7%. В 2019 году размер индексации составил 11%, и средняя пенсия в Украине выросла почти на 500 гривен.

Однако некоторым категориям пенсионеров повезет, и они смогут получить дополнительные выплаты – это коснется тех украинцев, которые достигли возраста 80 лет. Дополнительная доплата – "компенсация к пенсии за достижение почтенного возраста", как объяснила Соколовская.

Также эта категория сможет получить еще одну надбавку ежемесячно – 670 гривен на уход. Однако этот законопроект все еще находится на рассмотрении.

В апреле будет произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в связи с увеличением рабочего стажа. Средняя прибавка составит около 100 гривен.

А вот в июле и декабре в Украине снова поднимется прожиточный минимум и в связи с этим будет проведена индексация всех выплат и зарплат.