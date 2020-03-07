Пенсії в Україні: як зміняться виплати українцям після індексації

Індексація пенсій в Україні була запланована на березень 2020 року, але в уряді вирішили перенести строки перерахунку виплат для українських пенсіонерів. Щорічна індексація пенсій гарантована законом України "Про обов'язкове державне пенсійне страхування", але в статті цього закону не передбачена точна дата перерахунку.

Як анонсувала міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, індексація пенсій перенесена на вересень, хоча в попередні роки перерахунок здійснювався у березні.

"У цьому році уряд також проведе індексацію пенсій, та їх розмір зросте. Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок! Наш уряд запланував це на вересень", - повідомила Соколовська і зазначила, що очікується істотне підвищення пенсійних виплат для категорій пенсіонерів старше 80 років.

Проте економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі для видання "Сьогодні" повідомив, що, хоча березень не зазначено в законі, як дата індексації, це випливає з тексту документа.

"В законі дійсно не вказано, коли саме повинна проводитися індексація пенсій. І я вважаю, що це помилка тих, хто приймав рішення про щорічну індексацію пенсій. Але водночас в законі записано, що перерахунок повинен проводитися за підсумками попереднього року. А це коли? Дані про показники попереднього року стають відомі тільки наприкінці січня. Лютий – місяць, протягом якого уряд може провести всі необхідні розрахунки та прийняти постанову, на яку саме суму повинні підвищуватися пенсії. І в березні пенсії вже можуть підвищуватися. А те, що зробив уряд, на мій погляд, абсолютно некоректно і порушує права найменш захищених громадян – пенсіонерів", - вважає експерт.

Крім того, фахівці вважають, що основна причина перенесення індексації – відсутність грошей у бюджеті на підвищення виплат.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснила, що після індексації середній розмір пенсії зросте на 216 гривень, а це на 7%. У 2019 році розмір індексації становив 11%, і середня пенсія в Україні зросла майже на 500 гривень.

Проте деяким категоріям пенсіонерів пощастить, і вони зможуть отримати додаткові виплати – це торкнеться тих українців, які досягли віку 80 років. Додаткова доплата – "компенсація до пенсії за досягнення поважного віку", як пояснила Соколовська.

Також ця категорія зможе отримати ще одну надбавку щомісяця – 670 гривень на догляд. Однак цей законопроєкт все ще знаходиться на розгляді.

У квітні буде здійснено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів у зв'язку зі збільшенням робочого стажу. Середня надбавка складе близько 100 гривень.

А ось у липні та грудні в Україні знову підніметься прожитковий мінімум і у зв'язку з цим буде проведена індексація всіх виплат і зарплат.