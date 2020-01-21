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Пенсії в Україні 2020: як правильно розрахувати суму виплат

STYLERЖиття    21.01.2020 - 12:02
Пенсії в Україні 2020: як правильно розрахувати суму виплат
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні розраховують по спеціальній формулі

Пенсії в Україні у 2020 році будуть розраховуватися за спеціальною формулою, однією із змінних якої є так званий "середній розмір зарплати для обчислення пенсій".

В ПФУ нещодавно затвердили цей показник, згідно з яким пенсіонери зможуть розрахувати свої виплати. Він складає в цьому році 9476 грн 84 копійки. У минулому році показник дорівнював 8814 грн 84 коп., а в 2018 - 7810 грн 88 коп.

Пенсії в Україні 2020: як правильно розрахувати суму виплат

Середня зарплата для розрахунку пенсій (фото: pfu.gov.ua)

Згідно з цим показником кожен український пенсіонер зможе розрахувати розмір належних йому виплат від держави.

Так, у ст. 40 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" сказано, що при розрахунку пенсії береться до уваги заробітна плата людини за кожен місяць, а також середня зарплата в Україні (показник визначається ПФУ).

Формула розрахунку пенсії виглядає так: П = ЗП * КЗ * КС

Де П - розмір пенсії, ЗП - заробітна плата (середня зарплата), КЗ - коефіцієнт заробітної плати (співвідношення своєї зарплати до середньої по країні), КС - коефіцієнт страхового стажу (кожен пропрацьований рік збільшується на 1%).

Ці три показника потрібно перемножити, отриманий результат буде дорівнювати розміру пенсії.

А в березні 2020 пенсіонерам проведуть автоматичну індексацію, формула якої також включає розмір середньої зарплати.

Індексацію проведуть за формулою "50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік". Експерти вважають, що після перерахунку пенсії в середньому зростуть на 12-15%.

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