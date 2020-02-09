ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине значительно вырастут алименты на детей: подробности

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 14:51
В Украине значительно вырастут алименты на детей: подробности
В Украине увеличат алименты на детей (коллаж: РБК-Украина)

Алименты на детей будут повышаться в несколько этапов

Алименты на детей в Украине будут дважды повышены в течение 2020 года. Связан такой рост социальных выплат с поэтапным увеличением прожиточного минимума. Последнее такое повышение состоялось 1 января, следующие этапы будут в июле и декабре. Как изменятся минимальные выплаты на детей в течение 2020 года - в материале Styler.

В Украине выросли пенсии: кто и сколько получает в 2020 году

Так, в Министерстве социальной политики представили инфографику, в которой показали, как вырастут суммы выплат на ребенка в зависимости от его возраста.

Минимальные алименты на ребенка, возрастом до 6 лет:

  • с 01 января 2020 - 1779 грн,
  • с 01 июля 2020 - 1859 грн,
  • с 01 декабря 2020 - 1921 грн.

Минимальные алименты на ребенка от 6 до 18 лет:

  • с 01 января 2020 - 2218 грн,
  • с 01 июля 2020 - 2318 грн,
  • с 01 декабря 2020 - 2395 грн.

Двойных платежек за газ скоро не будет: в чем суть нововведения

В Украине значительно вырастут алименты на детей: подробности

В Украине увеличат алименты на детей (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Стоит отметить, что в Украине изменилось законодательство о должниках по алиментам. В ряде случаев один из родителей может вывезти ребенка за границу без разрешения второго, который задолжал с выплатами.

В Украине вырос размер алиментов За неуплату алиментов выезд за границу запретили 120 тысячам украинцев
Новости Украины алименты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь