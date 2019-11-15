Пенсии снова поднимут: сколько уже скоро будут получать украинцы

Верховная Рада Украины в четверг, 14 ноября, проголосовала за принятие Госбюджета на 2020 год. В главном финансовом документе страны, кроме увеличения прожиточного минимума, и заработной платы, предусмотрено также повышение пенсионных выплат. Как будет повышаться пенсия в 2020 году - в материале Styler.

Так, согласно принятому Радой документу, размер выплат для пенсионеров будет меняться дважды в следующем году - в июле и в декабре.

После повышения с 1 декабря 2019 с 1564 до 1638 грн (74 грн), следующий этап запланирован на 1 июля 2020. Летом выплаты подымут на такую же сумму - до 1712 грн.

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

А 1 декабря минимальный размер выплат будет увеличен на 57 грн и до конца года составит 1769 грн.

Стоит отметить, что за принятие государственного бюджета в такой редакции проголосовала партия "Слуга народа" (241 голос), группа "За будущее" (19 голосов), а также внефракционные (20 голосов). Другие фракции не голосовали.