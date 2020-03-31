Пенсии могут повысить уже в апреле: названа новая дата индексации выплат

Пенсии для украинцев могут пересмотреть уже в апреле, несмотря на то, что ранее индексацию перенесли на период после карантина. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

Премьер-министр отметил, что после принятия законопроекта № 3279 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, состоится обязательная выплата пенсионерам дополнительных выплат.

"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально на днях – сегодня, завтра – Министерство социальной политики проводит перерасчет, и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", - сказал Денис Шмыгаль.

Как ранее заявляла министр социальной политики Марина Лазебная, индексация пенсий была перенесена на май 2020 года. И с 1 мая ожидалось повышение пенсионных выплат на 11% для 7 миллионов украинцев. Также будут введены надбавки для пенсионеров, которые достигли 80 лет и больше – они ежемесячно начнут получать доплаты в размере 500 гривен.

Кроме того, в апреле все пенсионеры, у которых пенсия ниже 5000 гривен, получат дополнительную выплату в размере 1000 гривен на поддержку в условиях карантина.

Стоит отметить, что Верховная Рада приняла 30 марта законопроект, который урегулирует вопросы выплат малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью, а также для тех, кто вынуждено остался без работы из-за карантина.