Пенсії можуть підвищити вже в квітні: названа нова дата індексації виплат

Пенсії для українців можуть переглянути вже у квітні, попри тому, що раніше індексацію перенесли на період після карантину. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів.

Прем'єр-міністр зазначив, що після прийняття законопроєкту № 3279 про внесення змін у державний бюджет на 2020 рік, відбудеться обов'язкова виплата пенсіонерам додаткових виплат.

"Поки ми працюємо на тому ресурсі, який у нас є. Буквально днями – сьогодні, завтра – Міністерство соціальної політики проводить перерахунок, та шукає можливість проіндексувати пенсії вже у квітні нашим пенсіонерам", - сказав Денис Шмигаль.

Як раніше заявляла міністр соціальної політики Марина Лазебна, індексація пенсій була перенесена на травень 2020 року. І з 1 травня очікувалося підвищення пенсійних виплат на 11% для 7 мільйонів українців. Також будуть введені надбавки для пенсіонерів, які досягли 80 років і більше – вони щомісяця отримуватимуть доплати в розмірі 500 гривень.

Крім того, у квітні всі пенсіонери, у яких пенсія нижче 5000 гривень, отримають додаткову виплату в розмірі 1000 гривень на підтримку в умовах карантину.

Варто відзначити, що Верховна Рада прийняла 30 березня законопроєкт, який врегулює питання виплат малозабезпеченим сім'ям, людям з інвалідністю, а також для тих, хто змушено залишився без роботи через карантин.