Пенсии и социальные выплаты: что получат украинцы в условиях карантина гарантировано

Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Как будут выплачивать пенсии и социальные выплаты в условиях карантина

Пенсии в Украине в 2020 году обещали проиндексировать уже несколько раз, но сроки пересмотра выплат снова перенесли. 30 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект о социальных гарантиях в связи с распространением коронавируса. Что именно приняли депутаты – в материале Styler.

Как говорится в тексте законопроекта, индексация пенсий, которая была анонсирована ранее, состоится только после завершения карантина.

"Принять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведение индексации пенсий, после завершения мероприятий, предусмотренных карантином", - сказано в документе. А это значит, что до конца карантина украинцам не будут индексировать пенсии, а также повышать. Однако и уменьшать не будут.

Работники сферы социальной защиты получат дополнительные надбавки за то, что ходят домой к людям, которым нужна помощь. На период карантина они получат + 100% от своего оклада.

Для тех, у кого период освидетельствования по инвалидности выпал на период карантина, беспокоиться не о чем – пенсии будут выплачивать до конца карантина без остановки, а на комиссию медико-социальной экспертизы можно будет пойти уже после.

Также на время карантина будут защищены переселенцы – на период карантина, а также 30 дней после его окончания, будут запрещены все проверки места жительства или пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении или возобновлении социальных выплат.

Все выплаты переселенцам (пенсии, стипендии, социальная помощь, компенсации, субсидии, льготы) будут выплачиваться в период карантина.

Малообеспеченным семьям, которые ранее получали помощь от государства – переоформят выплаты автоматически без подачи документов. После окончания карантина, нужно будет собрать все необходимые справки и обратиться в органы социальной защиты.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские пенсионеры получат в апреле доплаты из-за карантина.