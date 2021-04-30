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Пенсии на карточку: Шмигаль рассказал о переводе выплат

Автор: Styler

В Украине переход на получение пенсий на банковскую карточку должен происходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательства людей.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

По словам министра, к этому процессу привлечены все государственные органы и министерства.

Глава правительства подчеркнул, что они должны в ближайшее время разработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

"Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства", - говорится в сообщении Шмыгаля.

Также пенсионный фонд и "Укрпочта" совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, кому продлят действие платежных карт до 1 июля.

Также недавно Министерство социальной политики презентовало законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.

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