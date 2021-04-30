Пенсии на карточку: Шмигаль рассказал о переводе выплат

По словам министра, к этому процессу привлечены все государственные органы и министерства.

Глава правительства подчеркнул, что они должны в ближайшее время разработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

"Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства", - говорится в сообщении Шмыгаля.

Также пенсионный фонд и "Укрпочта" совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.