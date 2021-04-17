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Пенсии перестанут разносить по домам. Что делать жителям сел без банкоматов?

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 20:26
Пенсии перестанут разносить по домам. Что делать жителям сел без банкоматов? Фото: пожилая женщина в центре Киева (РБК-Украина)
Автор: Styler

С 1 сентября "Укрпошта" перестанет выплачивать пенсии в своих отделениях и разносить по домам. Деньги будут поступать на карту украинцев.

При этом, как свидетельствуют данные Госстата, банковские отделения есть лишь в 3,9% населенных пунктов, а банкоматы - в 4,3%. Соответственно, они отсутствуют в селах и небольших городках, где проживает треть населения Украины.

Что же делать, если в вашем населенном пункте нет банкоматов, а пенсионные деньги срочно нужно перевести в наличные деньги - читайте в материале ниже.

Можно ли снять деньги без банкомата?

Как пишет сайт "Сегодня", вариантов в этом случае очень мало. Самый проверенный способ - лично ехать в ближайший райцентр, где есть отделение банка, или просить кого-то снять пенсию с карточки.

Если же кто-то не может освоить пользование банкоматом, то деньги с карточки можно снять в кассе отделения банка при наличии паспорта и пенсионной карточки. Для этого нужно знать свой ПИН-код.

По словам экономиста Олега Пендзина, с социальной точки государство должно подумать о тех пенсионерах, которые не имеют доступа к банкоматам. А таких людей сегодня несколько миллионов...

Кто вместо "Укрпочты" будет доставлять пенсии?

До 1 сентября пенсионеры должны выбрать банк, в котором хотели бы получать деньги. Список есть на сайте Пенсионного фонда. Больше всего украинцев получают пенсии в ПриватБанке, Ощадбанке и других уполномоченных банках.

Одним словом, получить пенсию можно будет в уполномоченных ПФУ банках и других структурах, которые выиграли конкурс По словам экспертов, их услуги будут гораздо дешевле, чем услуги "Укрпочты" по доставке пенсий "на руки".

Пенсии перестанут разносить по домам. Что делать жителям сел без банкоматов?

Фото: во многих селах нет банкоматов и банков (РБК-Украина)

Что будет с пенсией, если не выбрали банк?

Если пенсионер не определится с банком, ему с 1 сентября (после обращения ПФУ) автоматически откроют счет в государственном Ощадбанке.

Для получения пенсии клиенту нужно будет оформить пенсионную карту. Ею можно расплачиваться через терминал или снимать наличные в банкомате. Но изменить банк клиент сможет в любое время и неограниченное количество раз.

Кому пенсии все же будут приносить домой?

С 1 сентября по месту фактического проживания пенсии будут получать лишь:

  • люди с инвалидностью I группы;
  • лица, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе (лежачие, недееспособные);
  • люди, которые достигли 80-летнего возраста.

Также доставят домой пособие по уходу тем, кто ухаживает за стариками.

А еще социальную помощь от государства почтальоны принесут тем, кто дожил до пенсионного возраста, но не заработал пенсию.

Ранее сообщалось, что в Украине с сентября 2021 года планируется перевод всех пенсионных начислений на банковскую карту получателя выплат

Напомним, что во время локдауна пенсии будут выплачиваться в привычном режиме.

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