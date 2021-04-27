В Ощадбанке рассказали, кому продлят действие платежных карт до 1 июля
Ощадбанк продлил действие платежных банковских карт внутренне перемещенных лиц до 1 июля 2021 года, у которых срок действия карт истекает во время карантина.
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
"Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
В банке также напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и их доставляют в отделения. Если вы получили СМС-сообщение от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.
Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, то вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля 2021 года.
Напомним, что появился график работы банков на Пасху и майские праздники. В НБУ отметили, что украинские банки смогут самостоятельно устанавливать график работы в праздничные дни, а система электронных платежей Национального Банка будет работать в режиме 23/7.
Стоит отметить, что праздничными и официальными выходными днями будут с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая.
Кроме того, все операции с 1 по 4 мая будут отображаться датой следующего рабочего дня - 5 мая. А все операции с 8 по 10 мая будут отображаться датой следующего операционного дня - 11 мая.
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