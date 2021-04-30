RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пенсії на картку: Шмигаль розповів про переведення виплат

Автор: Styler

В Україні перехід на отримання пенсій на банківську картку має відбуватися поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, до цього процесу залучені всі державні органи і міністерства.

Глава Уряду підкреслив, що вони повинні найближчим часом розробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і листонош.

"Доставка пенсій повинна відбуватися максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму повинен відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання", - йдеться в повідомленні Шмигаля.

Також Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як поліпшити якість послуг для пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, кому продовжать дію платіжних карток до 1 липня.

Також нещодавно Міністерство соціальної політики презентувало законопроекти про введення загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Українапенсії