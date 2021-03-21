Пенсии в 2021 году увеличат еще четыре раза: на сколько и кому повысят

В Украине в 2021 году ожидается еще четыре этапа пересмотра пенсионных выплат. При чем изменения коснутся большинства получателей пенсии. Изменение суммы выплат заложено в утвержденном бюджете ПФУ на текущий год.
Кому и на сколько будут повышать выплаты – читайте в материале Styler.
Так, пенсии в 2021 году украинцам пересчитают в апреле, июле, октябре и декабре.
Через несколько недель будут пересчитаны пенсионные выплаты для работающих пенсионеров у которых более 2 лет дополнительного стажа. Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж:
Будет повышена минимальная пенсия на 85 гривен - до 1854 грн, а максимальная на 850 гривен - до 18540 гривен. Перерасчет выплат связан с повышением размера прожиточного минимума. Также будет пересмотрена прибавка за сверхстаж (до 18,5 гривны).
Пенсионерам, которым исполнилось 75 лет, увеличат выплаты на 400 гривен (ежемесячная надбавка). Льготники в возрасте от 80 лет могут рассчитывать на доплаты в размере 500 гривен.
Очередное повышение минимальной и максимальной пенсий. "Минималка" вырастет до 1934 гривен, а размер максимальной - до 19340 гривен. Более того, запланировано повышение прибавки за сверхстаж до 19,3 грн.
Как мы ранее писали, пенсионеров предупредили о проблемах с учетом стажа при начислении пенсий. Так, в Министерстве юстиции рассказали, куда обращаться, если период учебы не хотят засчитывать в страховой стаж.
Напомним, что украинцы могут быстро определить размер будущей пенсии (инструкция).