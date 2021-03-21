Пенсии в 2021 году увеличат еще четыре раза: на сколько и кому повысят

Так, пенсии в 2021 году украинцам пересчитают в апреле, июле, октябре и декабре.

С 1 апреля

Через несколько недель будут пересчитаны пенсионные выплаты для работающих пенсионеров у которых более 2 лет дополнительного стажа. Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж:

если выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – пенсионную выплату повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам размер "чистой" выплаты будет увеличен на 2%. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 6000 грн, то после 24 месяцев дополнительного стажа повышение составит 120 грн.

С 1 июля

Будет повышена минимальная пенсия на 85 гривен - до 1854 грн, а максимальная на 850 гривен - до 18540 гривен. Перерасчет выплат связан с повышением размера прожиточного минимума. Также будет пересмотрена прибавка за сверхстаж (до 18,5 гривны).

С 1 октября

Пенсионерам, которым исполнилось 75 лет, увеличат выплаты на 400 гривен (ежемесячная надбавка). Льготники в возрасте от 80 лет могут рассчитывать на доплаты в размере 500 гривен.

С 1 декабря

Очередное повышение минимальной и максимальной пенсий. "Минималка" вырастет до 1934 гривен, а размер максимальной - до 19340 гривен. Более того, запланировано повышение прибавки за сверхстаж до 19,3 грн.