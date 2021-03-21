Пенсії в 2021 році збільшать ще чотири рази: на скільки і кому підвищать

Так, пенсії у 2021 році українцям перерахують у квітні, липні, жовтні та грудні.

З 1 квітня

Через кілька тижнів будуть перераховані пенсійні виплати для працюючих пенсіонерів у яких понад 2 роки додаткового стажу. Підвищувати будуть розмір самої виплати та надбавку за стаж:

якщо виконали вимоги щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – пенсійну виплату підвищують на 2% прожиткового мінімуму (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам розмір "чистої" виплати буде збільшено на 2%. Наприклад, якщо ваш розрахунковий розмір пенсії становить 6000 грн, то після 24 місяців додаткового стажу, підвищення складе 120 грн.

З 1 липня

Буде підвищена мінімальна пенсія на 85 гривень - до 1854 грн, а максимальна на 850 гривень - до 18540 гривень. Перерахунок виплат пов'язаний з підвищенням розміру прожиткового мінімуму. Також буде переглянута надбавка за сверхстаж (до 18,5 гривні).

З 1 жовтня

Пенсіонерам, яким виповнилося 75 років, збільшать виплати на 400 гривень (щомісячна надбавка). Пільговики у віці від 80 років можуть розраховувати на доплати в розмірі 500 гривень.

З 1 грудня

Чергове підвищення мінімальної та максимальної пенсій. "Мінімалка" виросте до 1934 гривень, а розмір максимальної - до 19340 гривень. Більш того, заплановано підвищення надбавки за сверхстаж до 19,3 грн.