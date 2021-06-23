Пенсії у 2021 році: українцям готують нові сюрпризи

Пенсії в Україні до кінця року переглядатимуть і підвищуватимуть у п'ять етапів. Найближчий перерахунок відбудеться з 1 липня.

Кому і коли будуть підвищувати пенсійні виплати, розповіли в повідомленні Пенсійного фонду України на Facebook.

Що чекає пенсіонерів з 1 липня

З 1 липня в Україні збільшиться мінімальний прожитковий мінімум, а разом з ним піднімуться і пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж, різні надбавки, збільшення, доплати та мінімальні пенсії.

Також буде встановлена доплата в 100 гривень для тих громадян, яким пенсії призначалися до 31 грудня 2020 року і не проводився перерахунок раніше.

Що чекає пенсіонерів з 1 жовтня

Для пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 і 80 років будуть встановлені нові доплати в розмірі 400 гривень. Мінімальні виплати будуть встановлені на рівні 2500 гривень.

Що чекає пенсіонерів з 1 грудня

З 1 грудня буде знову збільшено мінімальний прожитковий мінімум, а разом з ним зростуть пенсії за віком, доплати за стаж, надбавки, мінімальні пенсії та інші збільшення, доплати та надбавки.

З 1 грудня буде перерахована мінімальна пенсія для 65-річних у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 6500. Пенсія таких громадян повинна становити не менше 40% і громадяни почнуть отримувати 2600 гривень. З 1 січня 2021 року такі пенсії становлять 2400 гривень.

Підвищення пенсій у 2021 році

Українці маю право подавати заяву на перерахунок пенсійних виплат поза це графіка. Це можна зробити за допомогою інтернету.

Покрокова інструкція:

1. Зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.

2. Заповнити атрибути заяви на перерахунок пенсії.

3. Вибрати при необхідності спосіб інформування за результатами обробки заяви.

4. Визначити бажання отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) або паперове пенсійне посвідчення (БПУ).

5. Додати скан-копії документів, які є обов'язковими для заяви та додатково тих документів, які користувач вважає за потрібне додати.

6. Сформувати заяву (заяви – якщо обрана необхідність одночасної подачі заяви на ЕПУ або БПУ).

7. Підписати заяву електронним цифровим підписом та надіслати її до органу ПФУ.

За результатами обробки заяви фахівцями ПФУ користувач на вебпорталі отримає інформацію про стан обробки заяви та рішення з приводу перерахунку пенсії.