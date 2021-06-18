Как в Украине будут повышать минимальную пенсию: появился детальный план на три года

Пенсию в Украине будут повышать в несколько этапов. За три года минимальные выплаты вырастут почти на 600 гривен.

О том, как будут повышать минимальные пенсии украинцам и как она изменится за три года, говорится в прогнозе социального и экономического развития Украины на 2022-2024 годы и трехлетней Бюджетной декларации. Об этом пишет " Сегодня ".

На данный момент минимальная пенсия в Украине составляет всего 1769 гривен. Уже с 1 июля минимальная выплата вырастет на 85 гривен.

Как будут поднимать минимальные пенсии

1 июля 2021 года – до 1854 гривен (+85 гривен)

1 декабря 2021 года – до 1934 гривен (+80 гривен)

В 2022 году – до 2093 гривен (+8,2%)

В 2023 году – до 2246 гривен (+7,3%)

В 2024 году – до 2403 гривен (+7%)

Согласно Бюджетной декларации минимальная пенсия будет увеличиваться вместе с повышением минимального прожиточного минимума. До конца 2021 года пенсионеры получат прибавку в размере 165 гривен.

Суммы выплат могут поменяться

В Украине могут поменять методологию расчета прожиточного минимума и отвязать от него такие выплаты, как минимальная пенсия, зарплаты работников и большинство социальных выплат. Законопроект об изменениях начислений прожиточного минимума и различных выплат был поддержан Верховной Радой в первом чтении.

Если он будет утвержден, то минимальную пенсию будут поднимать украинцам совсем по другой формуле. Будет учитываться повышение прожиточного минимума, но добавлять будут по 2% в год, и минимальная пенсия сравняется с прожиточным минимумом не ранее 2041 года. Суммы будут формировать ежегодно при принятии ежегодного бюджета.