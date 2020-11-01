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Пенсии в 2021 году повысят не всем: каким категориям не повезет

Воскресенье 01 ноября 2020 12:21
Пенсии в 2021 году повысят не всем: каким категориям не повезет
Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В марте 2021 года планируют сделать современный пересчет пенсий и поднять их на 11%

Пенсии в Украине ежегодно пересматривают и пересчитывают. Не исключением станет и 2021 года – приведение пенсий к более современным показателям назначено на март. Однако повышение получат не все категории пенсионеров.

В марте 2021 года прибавка для украинских пенсионеров после осовременивания составит в среднем 11%. Повышение коснется около 10 миллионов человек. Однако часть пенсионеров получит незначительное повышение или же их пенсии не изменятся, пишет издание OBOZREVATEL.

Повышение пенсий в марте 2021 года не коснется:

  • Тех, кто получал минимальную или меньше средней заработной платы
  • Украинцев, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (за счет дополнительного стажа)
  • Тех, кто получает пенсии по специальному закону (бывшие сотрудники силовых служб)

Пенсия украинцев считается по специальной форме, в которой среднюю зарплату за три года нужно умножить на стаж в годах, потом умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить полученную сумму на 1%.

В Украине есть пенсионеры, у которых размер пенсии по данной формуле получается меньше, чем установленная законом минимальная. Такие пенсионеры получают не менее 1712 гривен в месяц.

Однако, если такую пенсию умножить на 11%, то сумма все равно будет ниже минимальной и поэтому таким пенсионерам в марте 2021 года прибавки не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны пенсионерам, чтобы оформить доплаты.

А также рассказывали о том, что в Украине планируют трижды пересчитать пенсии – когда и сколько добавят.

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