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Пенсії в 2021 році підвищать не всім: яким категоріям не пощастить

Неділя 01 листопада 2020 12:21
Пенсії в 2021 році підвищать не всім: яким категоріям не пощастить
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У березні 2021 року планують зробити сучасний перерахунок пенсій і підняти їх на 11%

Пенсії в Україні щорічно переглядають і перераховують. Не винятком стане і 2021 року – приведення пенсій до більш сучасних показників призначено на березень. Однак підвищення отримають не всі категорії пенсіонерів.

У березні 2021 року надбавка для українських пенсіонерів після осучаснення складе в середньому 11%. Підвищення торкнеться близько 10 мільйонів осіб. Однак частина пенсіонерів отримає незначне підвищення або ж їх пенсії не зміняться, пише видання OBOZREVATEL.

Підвищення пенсій у березні 2021 року не торкнеться:

  • Тих, хто отримував мінімальну або менше середньої заробітної плати
  • Українців, які мають істотні надбавки до пенсій (внаслідок додаткового стажу)
  • Тих, хто отримує пенсії за спеціальним законом (колишні співробітники силових служб)

Пенсія українців рахується за спеціальною формою, у якій середню зарплату за три роки потрібно помножити на стаж у роках, потім множити на співвідношення середньої зарплати по країні й власної зарплати та помножити отриману суму на 1%

В Україні є пенсіонери, у яких розмір пенсії за даною формулою виходить менше, ніж встановлена законом мінімальна. Такі пенсіонери отримують не менш 1712 гривень на місяць.

Однак, якщо таку пенсію помножити на 11%, то сума все одно буде нижче мінімальної й тому таким пенсіонерам у березні 2021 року збільшення не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні пенсіонерам, щоб оформити доплати.

А також розповідали про те, що в Україні планують тричі перерахувати пенсії – коли та скільки додадуть.

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