Пенсии в 2021 году: когда и кому будут повышать выплаты

В 2021 году пенсии украинцев планируют пересмотреть не менее пяти раз. В Министерстве социальной политики есть подготовленный план, по которому пересмотр пенсионных выплат разным категориям украинцев будут делать в январе, марте, апреле, июне и декабре.

Как пишет издание Strana, повышения коснутся не всех пенсионеров и выплаты могут увеличиться всего на несколько сотен гривен. Кроме того, с 1 января пенсионеры без стажа рискуют остаться без пенсий.

В Министерстве социальной защиты рассказали, что повышения в 2021 году коснутся около 10 млн пенсионеров. Больше всего будут защищенным пенсионеры, у которых есть полный страховой стаж. У лиц старше 65 лет со страховым стажем не менее 30 лет (для женщин) и 35 лет (мужчины) – минимальные выплаты за 2021 год вырастут в среднем на 500 гривен. Также будет продолжена программа доплат для пенсионеров старше 80 лет и планируется запуск специальных доплат для пенсионеров старше 75 лет.

Январь 2021. В начале года минимальная заработная плата повысится до 6000 гривен. Одновременно с этим будут пересчитаны пенсии для украинцев, которые достигли 65 лет и имеют стаж 30 и 35 лет. Такие пенсии увеличатся на 300 гривен, с 2100 до 2400 гривен.

Март 2021. Весной запланирована индексация пенсий тем, у кого есть необходимый страховой стаж и ушел на отдых по возрасту. По предварительным подсчетам экономистов, такие пенсии увеличатся в среднем на 7%, хотя в Минсоцполитики обещают больше – на 11%. На данный момент точные цифры по средним зарплатам и инфляции еще неизвестны. В этот пересчет не попадут те пенсионеры, которые получают минимальные пенсии и спецпенсии.

Апрель 2021. Ожидается автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров. В среднем прибавки составят от 100 до 300 гривен.

Июль 2021. Минимальная заработная плата вырастет на 500 гривен, до 6500 гривен. Соответственно, начнут расти и пенсии для тех, кто вышел на пенсию по возрасту. В Министерстве социальной политики пообещали прибавки в размере 200 гривен. Но это при условии, что повышение минимальной зарплаты будет именно в июле.

Однако в июле будет еще один перерасчет пенсий – для тех, кто получает минимальные пенсии. Для нетрудоспособных лиц в июле планируют повысить минимальный прожиточный минимум с 1769 до 1854 гривен. К этому минимуму привязаны также различные доплаты – за стаж, инвалидам, чернобыльцам и других категорий. В среднем такие пенсии поднимутся на 4-5%, но в июле будет промежуточное увеличение выплат – на 83,7 гривны.

Максимальные пенсии в июле вырастут в среднем на 9% и пенсионеры, которые получали большие пенсии – получат вполне ощутимую прибавку.

В июле ожидается старт доплат пенсионерам, которые достигли 80 лет. Они начнут получать ежемесячно 500 гривен. Также планируется увеличить выплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет – до 742 гривен (сейчас 685 гривен).

Декабрь 2021. В конце года перерасчет ожидает сразу несколько категорий пенсионеров. Пенсионеры, у которых есть необходимый стаж и которые вышли по возрасту на заслуженный отдых – получат +200 гривен к пенсии.

Также пройдет второй этап пересчета минимальных и максимальных пенсий в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных. Минимальная пенсия составит 1934 гривны. На 4,6% пересчитают также и все надбавки.

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