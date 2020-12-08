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ФОПам дадут выплаты на детей: какие документы нужно подавать и куда

Вторник 08 декабря 2020 17:56
ФОПам дадут выплаты на детей: какие документы нужно подавать и куда
Какие документы нужны ФОПам для оформления выплат на детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине физическим лицам-предпринимателям снова начнут выплачивать пособия на детей. В частности, по 8 тысяч одноразово получат те предприниматели, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина в стране.

Как сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины, физические лица-предприниматели I и II групп, у которых есть дети до 10 лет, для получения помощи должны обратиться в управления социальной защиты населения по месту проживания до 15 декабря 2020 года с необходимым пакетом документов.

Все документы должны быть в бумажном виде:

  • Копия свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет
  • Справка из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7)
  • Копия документа, который подтверждает право на постоянное проживание в Украине (для иностранцев и лиц без гражданства)
  • Копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)

Кроме того, для назначения и выплаты пособия на детей можно заполнить электронную заявку с фотокопиями соответствующих документов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы могут получить выплаты за самоизоляцию.

А также рассказывали о том, как изменятся пенсионные выплаты в Украине с 1 декабря.

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