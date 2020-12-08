ФОПам дадут выплаты на детей: какие документы нужно подавать и куда

В Украине физическим лицам-предпринимателям снова начнут выплачивать пособия на детей. В частности, по 8 тысяч одноразово получат те предприниматели, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина в стране.
Как сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины, физические лица-предприниматели I и II групп, у которых есть дети до 10 лет, для получения помощи должны обратиться в управления социальной защиты населения по месту проживания до 15 декабря 2020 года с необходимым пакетом документов.
Все документы должны быть в бумажном виде:
Кроме того, для назначения и выплаты пособия на детей можно заполнить электронную заявку с фотокопиями соответствующих документов.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы могут получить выплаты за самоизоляцию.
А также рассказывали о том, как изменятся пенсионные выплаты в Украине с 1 декабря.
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