Пекельна спека з Сахари: коли високі градуси дістануться України

Погода в Україні найближчими днями буде комфортною, хоча можливі дощі та грози. Але незабаром до нашої країни дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.

Про це розповіла синоптик Анжеліка Ганчук в інтерв'ю NV.

Коли в Україну прийде спека із Сахари

За словами Ганчук, комфортна температура повітря протримається в більшості регіонів України ще кілька днів, а потім стовпчики термометрів поповзуть угору.

"До 11 липня в Україні переважатиме досить комфортний температурний режим: приблизно +14 +20 градусів вночі, на півдні - традиційно вище, до +24 градусів, а вдень у нас спостерігатиметься температура +20 +28 градусів. Як правило, буде холодніше на заході та півночі країни. До +28 градусів буде навіть у центральних областях, південь та схід - до +34 градусів. На півночі та на заході буде +20 +25 градусів", - сказала синоптик.

Вона зазначає, що вже зараз спостерігається сильне розігрівання території над Сахарою, і, на жаль, з 12 числа весь цей розігрітий шар повітря почне рухатися з південного заходу на територію Європи, зокрема й в Україну.

"Для нас це означатиме нове підвищення температури для всієї України. І можливо, навіть це будуть знову якісь рекордні температури, оскільки значення там будуть дуже високі. І далі, до кінця місяця, ми будемо в такому режимі: тепліші, спекотніші дні змінюватимуться на короткочасні періоди з опадами, як відбувається зараз", – попереджає Ганчук.

Вона також додала, що не виключено й іншого варіанта розвитку подій - спекотна повітряна маса змішається з холодним повітрям, яке зараз над Європою, і страшних рекордів не буде.

Прогноз погоди на липень

За даними порталів з прогнозом погоди, на українців чекають справжні погодні гойдалки. Середина липня буде спекотною майже у всіх регіонах країни, але спекотні дні йдуть разом із дощовими.

На сході до кінця липня денна температура повітря триматиметься майже весь час на позначці +27 +29 градусів.

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У південній частині дощів майже не буде, а вдень повітря прогріватиметься до +29 градусів, окремими днями - до +30 +32 градусів.

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Північ накриє сильною спекою після 14 липня й очікується підвищення температури повітря до +28+30 градусів. Невелике зниження градусів очікується лише після 20 липня.

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Спека відвідає також і західні області – повітря прогріється до +27 +29 градусів. Можливі сильні грози та похолодання очікується лише після 28 липня.

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У Київ сильна спека прийде 14 липня - повітря почне прогріватися до +28 +31 градусів. До комфортних градусів столиця повернеться лише після 21 липня.

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