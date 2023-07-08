Тепла не буде? Синоптики зробили прогноз, чи прийде літня спека в Україну

Початок літа запам'ятався українцям рясними дощами та грозами. Багато міст потерпали від тимчасових затоплень, адже каналізаційна система не справлялась із великим потоком води. Ба більше - місцями навіть ішов град!

А чи варто українцям сподіватися на літню спеку - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Якими були попередні прогнози

До початку літа погодні фахівці сходилися на думці, що літо буде прохолодним, без різких стрибків температури та навіть трохи схожим на весну.

"Кардинальних змін не очікується, єдине, ще більше зменшиться інтенсивність локальних короткочасних дощів. Але загалом така тенденція зберігається. Температура залишатиметься на рівні +12…+14 вночі та +24…+26 градусів удень", - розповідала синоптик Наталія Птуха в інтерв'ю NV.

Метеоролог Вазіра Мартазінова в коментарі "Уніан" розповідала, що справжнє літо почнеться в другій половини червня.

"Дощі все одно будуть в окремі дні. І такі неслабкі. Якщо говорити про червень, то в червні - це найсильніші грози та найсильніші дощі. Червень-початок липня", - сказала вона.

Однак метеоролог наголосила, що літо 2023 в Україні не буде холодним.

Чи розпочнеться в Україні спека понад 30 градусів

На початку липня деякі області України вже встигли відчути спеку навіть понад 36 градусів, тож постає логічне питання: а чи може бути ще більше?

У зв'язку з глобальним потеплінням і процесами, які відбуваються в Тихому океані, погодні умови змінюються по всьому світу. Україну це також не омине.

"Ці процеси проявлять себе в Україні з другої половини липня. Але здебільшого відчуватимуться на сході, в центрі та півдні. Втім, в Україні цього року літо очікується відносно спокійним. 40-градусної спеки точно не буде", - пояснила Вазіра Мартазинова в коментарі "Телеграфу".

Проте деякі аномалії, за її словами, все ж наздоженуть Україну.

"Серпень, який зазвичай найбільш спекотний місяць літа, цього року таким не буде. Ви ж бачите, що все змінюється: квітень зазвичай теплий і сухий, таким не був, а травень навпаки був таким. Тобто цього року аномалій дуже багато", - зазначила вона.