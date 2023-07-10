Адская жара из Сахары: когда высокие градусы доберутся до Украины

Погода в Украине в ближайшие дни будет комфортной, хотя возможны дожди и грозы. Но скоро до нашей страны доберется жара из Сахары и возможны новые температурные рекорды.

Об этом рассказала синоптик Анжелика Ганчук в интервью для NV.

Когда в Украину придет жара из Сахары

По словам Ганчук, комфортная температура воздуха продержится в большинстве регионов Украины еще несколько дней, а потом столбики термометров поползут вверх.

"До 11 июля в Украине будет преобладать достаточно комфортный температурный режим: приблизительно +14 +20 градусов ночью, на юге - традиционно выше, до +24 градусов, а днем у нас будет наблюдаться температура +20 +28 градусов. Как правило, холоднее будет на западе и севере страны. До +28 градусов будет даже в центральных областях, юг и восток - до +34 градусов. На севере и на западе будет +20 +25 градусов", - сказала синоптик.

Она отмечает, что уже сейчас наблюдается сильно разогревание территории над Сахарой, и к сожалению, с 12 числа весь этот разогретый слой воздуха начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

"Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей Украины. И возможно даже это будут снова какие-то рекордные температуры, так как значения там будут очень высокие. И далее, до конца месяца, мы будем в таком режиме: более теплые, жаркие дни будут меняться на кратковременные периоды с осадками, как происходит сейчас", - предупреждает Ганчук.

Она также добавила, что не исключен и другой вариант развития событий - жаркая воздушная масса смешается с холодным воздухом, который сейчас над Европой, и страшных рекордов не будет.

Прогноз погоды на июль

По данным порталов с прогнозом погоды, украинцев ждут настоящие погодные качели. Середина июля будет жаркой почти во всех регионах страны, но жаркие дни будут идти вместе с дождливыми.

На востоке до конца июля дневная температура воздуха будет держаться почти все время на отметке +27 +29 градусов.

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В южной части дождей почти не будет, а днем воздух будет прогреваться до +29 градусов, в отдельные дни - до +30 +32 градусов.

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Север накроет сильной жарой после 14 июля и ожидается повышение температуры воздуха до +28 +30 градусов. Небольшое снижение градусов ожидается только после 20 июля.

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Жара посетит также и западные области - воздух прогреется до +27 +29 градусов. Возможны сильные грозы и похолодание ожидается только после 28 июля.

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В Киев сильная жара придет 14 июля - воздух начнет прогреваться до +28 +31 градуса. К комфортным градусам столица вернется только после 21 июля.

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