Педиатр рассказала, может ли подниматься температура у детей "на зубы"
Повышенная температура у детей часто свидетельствует о прорезывании зубов. Однако, это не всегда так и стоит знать, как различать состояния.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Повышается ли температура "на зубы"
По словам врача, лихорадка - это повышение температуры тела выше 38 градусов. Важно знать, что 37,4 у маленьких детей - это вариант нормы
"Американская академия педиатрии говорит, что дети, у которых режутся зубы, "мало отличаются от детей, у которых не режутся зубы". Другими словами, прорезывание зубов не должно быть серьезным расстройством для вашего ребенка (или для вас)", - говорится в сообщении.
Только 10-20% детей имеют легкое повышение температуры (до 38°C) во время прорезывания зубов.
В течение первых двух лет жизни, когда прорезываются все молочные зубы, повышенная температура может наблюдаться в период 6-12 месяцев, когда появляются именно первые зубы.
Основные симптомы прорезывания зубов
О прорезывании зубов могут свидетельствовать следующие признаки:
- повышение температуры до 38°C или меньше
- боль или отек десен
- увеличенное слюноотделение
- капризность, плач и раздражение
- отказ от еды из-за боли при жевании
Как облегчить дискомфорт при прорезывании зубов
Облегчить состояние ребенка можно с помощью:
- охлажденных прорезывателей
- массаж десен чистым пальцем
- лекарств от боли: ибупрофен или парацетамол
Неэффективно, а иногда и опасно использовать гели с лидокаином, давать грызть твердые овощи и фрукты.
Когда обращаться к врачу
Необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, если температура 38°C уже несколько дней, рвота, диарея и сыпь.
Прорезывание зубов может привести к тому, что температура тела ребенка будет выше нормы, но все еще будет ниже порогового уровня лихорадки.
Ранее мы сообщали о 5 советах, которые вредят новорожденным детям.
Также читайте, что ребенок должен уметь делать в 1 месяц.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.