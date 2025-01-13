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Педіатр розповіла, що дитина має вміти робити у 1 місяць

Понеділок 13 січня 2025 12:15
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Педіатр розповіла, що дитина має вміти робити у 1 місяць Що повинна вміти дитина в 1 місяць життя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Даша Власенко

Перший місяць життя - період адаптації усіх систем до автономного існування. Тому треба забезпечити малюку оптимально комфортні умови, щоб адаптація пройшла успішно. Також варто знати, що повинна вміти робити дитина у такому віці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що дитина має вміти у 1 місяць

За словами лікаря, до кінця першого місяця малюк стане набагато більш уважним і чутливим, ніж було при народженні. Поступово дитина почне рухати своїм тілом більш плавно та з більшою координацією, особливо підтягуючи руку до рота.

"Ви зрозумієте, що він слухає, коли ви говорите, спостерігає за вами, коли ви його тримаєте, і час від часу рухає власним тілом, щоб відповісти вам або привернути вашу увагу", - додала експерт.

Навички руху:

  • робить різкі, тремтячі поштовхи руками
  • розміщує руки в радіусі очей і рота
  • рухає головою з боку в бік, лежачи на животі
  • голова закидається назад, якщо немає підтримки
  • тримає руки в стиснутих кулаках
  • виражені рефлекторні рухи
  • міміка - стискає губи, піднімає брови, розширюючи або примружуючи очі та насупивши брови

Навички зору та слуху:

  • фокусується на відстані від 20,3 до 30,4 см
  • очі рухаються активно і іноді сходяться зіниці
  • віддає перевагу чорно-білим або контрастним малюнкам
  • віддає перевагу людському обличчю перед усіма іншими зображеннями
  • слух повністю зрілий
  • розпізнає деякі звуки, лякається гучних
  • може реагувати на знайомі звуки та голоси

Нюх та дотики

  • віддає перевагу солодким запахам
  • уникає гірких або кислих запахів
  • впізнає запах грудного молока власної матері
  • віддає перевагу м’яким тактильно речам
  • не любить грубого або різкого поводження

Скільки має спати

Педіатр зазначила, що у віці 1 місяця дитина буде спати від 14 до 17 годин на добу. Для багатьох немовлят це виходить до 15,5 годин, з 8 до 9 годин нічного сну та 7 годин денного сну.

Однак 1-місячні діти зазвичай не сплять багато годин поспіль. Нормальним є нерегулярний режим сну немовлят від народження до 3 місяців.

Щодня дитина обробляє величезний потік інформації від всіх органів чуття - тому дуже важливо забезпечувати їй необхідні відчуття.

Також не варто боятись, що занадто багато носите дитину на руках, адже дитині це дуже потрібно - тактильні відчуття, рух у просторі, тепло. Все це впливає на розвиток та відчуття безпеки.

Пізніше, коли дитина зможе сидіти та повзати, то перебування на руках у дорослих ставатиме все менш актуальним.

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