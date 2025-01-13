Педіатр розповіла, що дитина має вміти робити у 1 місяць

Перший місяць життя - період адаптації усіх систем до автономного існування. Тому треба забезпечити малюку оптимально комфортні умови, щоб адаптація пройшла успішно. Також варто знати, що повинна вміти робити дитина у такому віці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що дитина має вміти у 1 місяць

За словами лікаря, до кінця першого місяця малюк стане набагато більш уважним і чутливим, ніж було при народженні. Поступово дитина почне рухати своїм тілом більш плавно та з більшою координацією, особливо підтягуючи руку до рота.

"Ви зрозумієте, що він слухає, коли ви говорите, спостерігає за вами, коли ви його тримаєте, і час від часу рухає власним тілом, щоб відповісти вам або привернути вашу увагу", - додала експерт.

Навички руху:

робить різкі, тремтячі поштовхи руками

розміщує руки в радіусі очей і рота

рухає головою з боку в бік, лежачи на животі

голова закидається назад, якщо немає підтримки

тримає руки в стиснутих кулаках

виражені рефлекторні рухи

міміка - стискає губи, піднімає брови, розширюючи або примружуючи очі та насупивши брови

Навички зору та слуху:

фокусується на відстані від 20,3 до 30,4 см

очі рухаються активно і іноді сходяться зіниці

віддає перевагу чорно-білим або контрастним малюнкам

віддає перевагу людському обличчю перед усіма іншими зображеннями

слух повністю зрілий

розпізнає деякі звуки, лякається гучних

може реагувати на знайомі звуки та голоси

Нюх та дотики

віддає перевагу солодким запахам

уникає гірких або кислих запахів

впізнає запах грудного молока власної матері

віддає перевагу м’яким тактильно речам

не любить грубого або різкого поводження

Скільки має спати

Педіатр зазначила, що у віці 1 місяця дитина буде спати від 14 до 17 годин на добу. Для багатьох немовлят це виходить до 15,5 годин, з 8 до 9 годин нічного сну та 7 годин денного сну.

Однак 1-місячні діти зазвичай не сплять багато годин поспіль. Нормальним є нерегулярний режим сну немовлят від народження до 3 місяців.

Щодня дитина обробляє величезний потік інформації від всіх органів чуття - тому дуже важливо забезпечувати їй необхідні відчуття.

Також не варто боятись, що занадто багато носите дитину на руках, адже дитині це дуже потрібно - тактильні відчуття, рух у просторі, тепло. Все це впливає на розвиток та відчуття безпеки.

Пізніше, коли дитина зможе сидіти та повзати, то перебування на руках у дорослих ставатиме все менш актуальним.