Педіатр розповіла, що дитина має вміти робити у 1 місяць
Перший місяць життя - період адаптації усіх систем до автономного існування. Тому треба забезпечити малюку оптимально комфортні умови, щоб адаптація пройшла успішно. Також варто знати, що повинна вміти робити дитина у такому віці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Що дитина має вміти у 1 місяць
За словами лікаря, до кінця першого місяця малюк стане набагато більш уважним і чутливим, ніж було при народженні. Поступово дитина почне рухати своїм тілом більш плавно та з більшою координацією, особливо підтягуючи руку до рота.
"Ви зрозумієте, що він слухає, коли ви говорите, спостерігає за вами, коли ви його тримаєте, і час від часу рухає власним тілом, щоб відповісти вам або привернути вашу увагу", - додала експерт.
Навички руху:
- робить різкі, тремтячі поштовхи руками
- розміщує руки в радіусі очей і рота
- рухає головою з боку в бік, лежачи на животі
- голова закидається назад, якщо немає підтримки
- тримає руки в стиснутих кулаках
- виражені рефлекторні рухи
- міміка - стискає губи, піднімає брови, розширюючи або примружуючи очі та насупивши брови
Навички зору та слуху:
- фокусується на відстані від 20,3 до 30,4 см
- очі рухаються активно і іноді сходяться зіниці
- віддає перевагу чорно-білим або контрастним малюнкам
- віддає перевагу людському обличчю перед усіма іншими зображеннями
- слух повністю зрілий
- розпізнає деякі звуки, лякається гучних
- може реагувати на знайомі звуки та голоси
Нюх та дотики
- віддає перевагу солодким запахам
- уникає гірких або кислих запахів
- впізнає запах грудного молока власної матері
- віддає перевагу м’яким тактильно речам
- не любить грубого або різкого поводження
Скільки має спати
Педіатр зазначила, що у віці 1 місяця дитина буде спати від 14 до 17 годин на добу. Для багатьох немовлят це виходить до 15,5 годин, з 8 до 9 годин нічного сну та 7 годин денного сну.
Однак 1-місячні діти зазвичай не сплять багато годин поспіль. Нормальним є нерегулярний режим сну немовлят від народження до 3 місяців.
Щодня дитина обробляє величезний потік інформації від всіх органів чуття - тому дуже важливо забезпечувати їй необхідні відчуття.
Також не варто боятись, що занадто багато носите дитину на руках, адже дитині це дуже потрібно - тактильні відчуття, рух у просторі, тепло. Все це впливає на розвиток та відчуття безпеки.
Пізніше, коли дитина зможе сидіти та повзати, то перебування на руках у дорослих ставатиме все менш актуальним.
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