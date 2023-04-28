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Педіатр назвав вітамін, який вкрай необхідний для здоров'я і розвитку дитини

Який вітамін є необхідним для розвитку дитини (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Для нормального розвитку малюка йому потрібні вітаміни та мінерали. Брак цих елементів може призвести до порушень в організмі та негативно відбитись на здоров'ї дитини.

Педіатр Ігор Мельник розповів на своїй сторінці в Instagram, який вітамін є вкрай важливим для повноцінного розвитку малюка.

Що таке вітамін В6 і чому він важливий для дітей

"В6 - водорозчинний вітамін, який важливий для правильного росту і розвитку дітей. Він бере участь у виробленні енергії, розвитку мозку, імунної функції, а також у білковому обмін і формуванні еритроцитів. Він необхідний для нормального функціонування центральної і периферійної нервової системи", - пояснює лікар.

Причини дефіциту цього вітаміну:

  • погане харчування;
  • деякі захворювання, такі як целіакія, хвороба Крона та інші кишково-шлункові розлади;
  • ліки;
  • підвищені потреби.

Дефіцит цього вітаміну В6 у дітей проявляється слабкістю та втомою. Також порушується ріст і розвиток, з'являються висипання на шкірі, подразнення, вугрі, фурункули. У дітей може часто змінюватись настрій, вони стають роздратованими.

Ознаками браку можуть бути також сухість та випадіння волосся, нудота, зниження апетиту, кон'юнктивіт, безсоння та стоматит.

Яка норма вітаміну В6 для дітей:

  • немовлята 0-6 місяців - 0,4 мг;
  • немовлята 7-12 місяців - 0,6 мг;
  • малюки 1-3 роки - 0,9 мг;
  • діти 4-6 років - 1,1 мг;
  • діти 7-10 років - 1,4 мг;
  • підлітки 14-17 років - 2 мг (для хлопців), 1,5 мг (для дівчат).

Як покрити денну потребу у вітаміні

Потрібно збагатити раціон дитини продуктами, що багаті цим вітаміном. Такими є:

  • неочищені зерна злакових культур;
  • овочі;
  • м'ясо;
  • риба;
  • молоко;
  • печінка тріски і великої рогатої худоби;
  • яєчний жовток;
  • дріжджі.

Також педіатр зазначає, що при певних станах лікар може призначити дитині приймати вітамін В6 у вигляді добавок, але самовільно їх пити не можна. Рівень цього вітаміну в організмі визначають аналізом крові.

Раніше ми розповідали про те, як привчити дитину більше їсти овочів і фруктів.

Читайте також про те, як насправді впливає молоко на здоров'я.

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