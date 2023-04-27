Вся правда про молоко: ось як насправді воно впливає на здоров'я

З дитинства нас привчили, що молоко є дуже корисним для здоров'я і має обов'язково входити у щоденний раціон. Але все частіше ми можемо зустріти у меню кафе чи ресторанів страви на рослинному або безлактозному молоці. То ж невже молоко не настільки корисне, як ми звикли про нього думати?

Про те, як саме впливає молоко на здоров'я, пише ресурс Eat This, Not That .

Молоко може допомогти зміцнити кістки

За словами лікаря Лорен Манакер, молоко містить живильні речовини, які підтримують здоров’я кісток, такі як кальцій, магній і цинк.

Відповідно до звіту, опублікованого в Nutrients, дослідники заявляють, що молоко допомагає підтримувати кісткову масу та запобігти остеопорозу - поширеній проблемі, що виникає з віком.

В іншому звіті за 2022 рік зазначено, що поєднання кальцію та білка в молоці має вирішальне значення для здоров’я кісток. І що діти та люди похилого віку особливо потребують цього напою, бо вони більше схильні до переломів.

Збагачує організм білком

Молочні продукти можуть бути чудовим джерелом високоякісного білка, але багато людей відмовляються від цього напою через високий вміст жиру. Однак цим вони зменшують надходження білка в організм.

Стандартна чашка незбираного молока дає близько 8 грамів якісного білка. А от мигдальне молоко дає лише 1 грам.

Підтримує імунітет

За словами Манакер, молоко також може допомогти зміцнити вашу імунну систему завдяки таким поживним речовинам, як цинк і вітамін А.

Вона наголошує, що вітамін А важливий як для імунного здоров’я, так і для зору. Тому діти мають отримувати цей мікроелемент з раннього віку.

Дослідження також показують, що цинк корисний для імунітету, а у поєднанні з вітаміном А вони можуть допомогти імунній функції кишечника та верхніх дихальних шляхів.

Збагачує вітаміни групи В

Вживання лише однієї склянки молочного молока може дати організму корисний заряд кількох типів вітамінів групи В. B12 є найбільш помітним у молоці, він може допомогти нервовим клітинам і кровоносним судинам.

У молоці міститься рибофлавін - B2, ніацин - B3, біотин - B7, а фолат - B9. Попри те, що їх там не багато, вживання молока збільшить їх щоденну дозу.

Провокує посилене споживання насичених жирів

Разом із корисними ефектами на здоров'я молоко має також і негативні наслідки. Воно може спровокувати більше споживання насичених жирів.

Чашка незбираного молока містить приблизно 4,5 грама насиченого жиру, а 1% молока містить лише близько 1,5 грама. Вживання невеликої кількості насичених жирів не шкідливе, але дієти з високим їх вмістом можуть сприяти підвищенню рівня холестерину та ризику серцевих хвороб.

Це не означає, що ви повинні відмовитися від молока, але кардіологи радять обмежитись до 13 грамів насичених жирів на день (або до 5-6% щоденних калорій).

Можлива непереносимість лактози

У деяких людей є непереносимість лактози. При цьому порушенні організм не в змозі переробляти цукор, що міститься в молоці та інших молочних продуктах, що може призвести до розладу шлунка, здуття живота, запору, діареї або іншого кишкового дискомфорту.

Ця проблема, як правило, не дає довгострокових наслідків. Але це означає, що вживання молока для таких хворих може мати неприємні наслідки.