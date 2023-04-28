Педиатр назвал витамин, который крайне необходимый для здоровья и развития ребенка

Для нормального развития малыша ему нужны витамины и минералы. Нехватка этих элементов может привести к нарушениям в организме и негативно отразиться на здоровье ребенка.
Педиатр Игорь Мельник рассказал на своей странице в Instagram, какой витамин крайне важен для полноценного развития малыша.
"В6 - водорастворимый витамин, который важен для правильного роста и развития детей. Он участвует в выработке энергии, развитии мозга, иммунной функции, а также в белковом обмене и формировании эритроцитов. Он необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы", - объясняет врач.
Причины дефицита этого витамина:
Дефицит этого витамина В6 у детей проявляется слабостью и усталостью. Также нарушается рост и развитие, появляются сыпь на коже, раздражение, угри, фурункулы. У детей может часто меняться настроение, они становятся раздраженными.
Признаками нехватки могут быть также сухость и выпадение волос, тошнота, снижение аппетита, конъюнктивит, бессонница и стоматит.
Какая норма витамина В6 для детей:
Нужно обогатить рацион ребенка продуктами, богатыми этим витамином. Такими являются:
Педиатр также отмечает, что при определенных состояниях врач может назначить ребенку принимать витамин В6 в виде добавок, но самостоятельно их пить нельзя. Уровень этого витамина в организме определяют анализом крови.
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